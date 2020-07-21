MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması - Son Dakika

MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye'de seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir.

MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Türkiye'de seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir. Gerek MHP'de gerekse diğer partilerde milyonlarca Kürt kökenli seçmen bulunmaktadır. MHP'nin kimlik siyaseti de gayet sağlıklı ve berraktır" dedi.

MHP'li Yalçın, yazılı açıklamasında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, kimlik siyasetine ilişkin değerlendirmelerine cevap verdi. Yalçın, Davutoğlu'nun MHP ve HDP'yi kastederek 'İsterler ki, Türkler bir partiye, Kürtler başka partiye oy versin. Kimlik siyasetidir bu' ifadelerini kullandığını hatırlatarak, "Bu, bölücü mesaj içeren fevkalade mahzurlu bir değerlendirmedir. Türkiye'de seçmen kitlesini 'Türk-Kürt' diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir. Gerek MHP'de gerekse diğer partilerde milyonlarca Kürt kökenli seçmen bulunmaktadır. MHP'nin kimlik siyaseti de gayet sağlıklı ve berraktır. MHP'nin kimlik siyaseti birleştirici, kucaklayıcı ve kaynaştırıcıdır. MHP'nin kimlik siyasetinin özünde; Anayasa'da da tarif ve anlamını bulan, Türkiye'de yaşayan bütün toplum kesimlerinin ortak adını ve kimliğini tayin eden 'Türk milleti' bulunmaktadır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın etnik kimliklerini istismara yeltenen Ahmet Davutoğlu, MHP ile aynı kefeye koymaya çalıştığı HDP ve eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bölücü politikalarıyla aynı çizgide durmaktadır. Milli bünyeyi zengin ve güçlü kılan etnik kimliklerin politik çıkar uğruna kaşınması, ülkeye ihanettir" dedi.

'MHP'NİN VARLIĞI SİYASİ PANZEHİR HÜKMÜNDEDİR'

MHP ve AK Parti'nin özellikle doğu ve güneydoğu illerinde oylarını artırdığına dikkat çeken Yalçın, "Hatta AK Parti, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin güçlü olduğu bazı il ve ilçelerde zafere ulaşmıştır. Pişkinlik, tezgahçılık ve palavracılığı huy edinen Ahmet Davutoğlu'nun, siyaseten görevden el çektirilmiş ve düşük bir başbakan eskisi olarak ayağa kalkmak için MHP ve Devlet Bahçeli muarızlığını manivela olarak kullanma çabası beyhudedir. Davutoğlu'nun Türk seçmenine bulaştırmaya çalıştığı hastalıklara karşı MHP'nin varlığı siyasi panzehir hükmündedir. Davutoğlular ve Babacanlar; havanda su dövmeye, ipe un sermeye devam etmekten öteye geçemeyeceklerdir" ifadesini kullandı.


Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması - Son Dakika

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