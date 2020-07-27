MHP'li Yıldız: Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlanacak sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili olarak, "Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir" dedi.

MHP'li Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek, yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Dünyada milyarlarca, Türkiye'de ise milyonlarca sahte sosyal medya hesabı bulunduğunu kaydeden Yıldız, bu hesaplar üzerinden her türlü saldırının yapıldığını belirtti. Yıldız, "Sosyal medya platformları ise bu olaylara duyarsız kalmakta, adeta dokunulmazlık sağlamaktadır. Muhalefet partileri bu yasal düzenlemeye karşı her türlü imkanı kullanarak sonuna kadar direneceklerini açıkladılar. Devleti kuran Türk Milliyetçiliği fikir sistemine karşı, siyasal Kürtçülükte birleşen muhalefetin, kanun teklifine karşı gösterdikleri reaksiyon, savruldukları yer, meşrep ve mensubiyet taassubu, kendilerini Türk Milletinin değerlerine yabancılaştırmış, doğrudan, adaletten ve hakikatten koparmıştır" ifadelerini kullandı.

'BU ŞİRKETLER 1 TL DAHİ VERGİ ÖDEMEMEKTE'Yıldız, devletlerin internetteki kontrolsüz içerikleri denetleyerek toplumu korumak zorunda olduğuna savunarak, şunları kaydetti: "Yaygınlığı ve uluslararası ağ oluşturması sebebiyle bu yapıların hukuk içinde kalmalarını sağlamanın zorluğu, bir hukuk devletini çaresizliğe sürükleyemez. İnsanlar Twitter üzerinden tartışmakta, Facebook üzerinden sohbet etmekte, Instagram üzerinden sosyal hayatlarını sürdürmektedir. Sosyal ağ sağlayıcılarının şu ana kadar ülkemizde hukuki ve mali temsilcisi bulunmamakta, hakları saldırıya uğrayan kişiler, müracaat edeceği veya cevap alacağı bir mercii bulamamaktadır. Bu şirketler, ülkemizdeki kullanıcılar sırtından milyarlarca lira kazanmakta ve ülkemize 1 TL dahi vergi ödememektedir. Türkiye'de bir milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı sosyal ağ sağlayıcıları, kanunun yürürlüğe girmesiyle, müracaat edilecek, tebliğ ve talepleri alacak en az bir kişiyi temsilci olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirmek zorundadır. Bu şirketler, içeriğin kaldırılmasına, erişimin engellenmesine yönelik başvurulara 48 saat içinde cevap vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon TL'ye kadar para cezası verilebilecektir. Reklam yasağının ihlali durumunda da bant genişliği kademeli olarak daraltılacaktır."'ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİDİR'Yıldız, kanuna karşı çıkanların, sosyal ağın kullanılmaz hale geleceğini, birçok siyasinin, muhalif hesapların kapatılacağını, denetim ve gözetimin sıklaşacağını ileri sürdüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu iddialarla beraber, sosyal ağ platformlarındaki şirketlerin düzenlemeyi reddetmelerini ve Türkiye'ye gelmemelerini öğütlemekte, kontrolsüzlüğün devamını arzu etmekte, meşru ve yasal bu düzenlemeden yarasanın ışıktan kaçtığı gibi kaçmaktadırlar. Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir. Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye'de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır. Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir."