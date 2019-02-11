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MHP Milletvekillerinden Güneydoğu Çıkarması

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 50. Yıl kutlamaları çerçevesinde Adana'da düzenlenen programa katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile birlikte Gaziantep'e gelerek seçim çalışmalarına katıldı.

MHP Milletvekillerinden Güneydoğu Çıkarması, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 50. Yıl kutlamaları çerçevesinde Adana'da düzenlenen programa katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile birlikte Gaziantep'e gelerek seçim çalışmalarına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. Yıl kutlamaları çerçevesinde Adana'daki etkinliğe katılan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ı, Gaziantep'e dönüşte MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yalnız bırakmadı. Taşdoğan ile birlikte Gaziantep'e gelen MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığında düzenlenen programın ardından MHP Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Cemal Enginyurt daha sonra Oğuzeli'ne geçerek burada MHP'li Belediye Başkanı M. Sait Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kılıç'ı ziyaret eden Taşdoğan ve Enginyurt daha sonra Oğuzeli İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin önemine değinen milletvekilleri, 1 Nisan tarihine kadar dur durak bilmeden çalışacaklarını dile getirerek partililerden de aynı gayreti beklediklerini dile getirdiler. Oğuzeli'ndeki temaslarını tamamlayan MHP'li vekiller Muhittin Taşdoğan ve Cemal Enginyurt, son olarak Şanlıurfa'nın Harran ilçesine oradan da Şanlıurfa'ya geçti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Adana, Gaziantep, Cemal Enginyurt, MHP, Güncel
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