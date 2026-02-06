MHP, Şiddet ve Uyuşturucuya Savaş Açtı - Son Dakika
Politika

MHP, Şiddet ve Uyuşturucuya Savaş Açtı

MHP, Şiddet ve Uyuşturucuya Savaş Açtı
06.02.2026 17:11
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, şiddet ve uyuşturucuya karşı sert bir duruş sergiledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "MHP, şiddete, uyuşturucuya, kanun dışı bütün iş ve işlemlere savaş açmıştır. İnsanımızı, milletimizi rahatsız, memnuniyetsiz, huzursuz eden ne varsa karşı cephemizdedir. Biz, şiddetin üstesinden geleceğiz." dedi.

Yönter, MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, taziye ziyareti ve teşkilat mensupları ile buluşmak için kente geldiğini söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin 3. yılı olduğunu belirten Yönter, depremden 15 gün sonra yeni konutların temellerinin atıldığını, 45. günde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 köy evinin teslim edildiğini hatırlattı.

"Kim ne söylerse söylesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, müessir bir şekilde bu doğal felaketle başa çıkmıştır" diyen Yönter, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında devletin verdiği tüm sözleri tuttuğunu aktardı.

Yönter, 355 bini aşan deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"'Yapamazlar' dedikleri ne varsa yapıldı. 'Başaramazlar' dedikleri ne varsa başarıldı. Devlet, milletiyle tek nefes, tek yürek, tek bilek oldu. Büyük bir dayanışma ve mücadele örneği sergilendi. Milletimizle iftihar ediyoruz, devletimize güveniyoruz. Deprem enkazı üstünde istismar kazısı yapan fitne fesat arayışındaki zihniyetleri de lanetliyoruz, bilhassa muhalefeti. Bugün Hatay'ın, Osmaniye'nin, Gaziantep'in, Kahramanmaraş'ın çehresi değişmiştir. Depremden etkilenen 11 il, ilçeler ve köyler, büyük bir inşa faaliyetiyle karşı karşıya. İnanıyoruz ki konteynerlerde yaşayan vatandaşlar da çok kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşacaktır."

"Türkiye'yi kimse durduramayacak, tutamayacak"

Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalara hız verildiğine dikkati çeken Yönter, şöyle devam etti:

"Yeni yüzyılda Türkiye, barış, huzur, kardeşlikle perçinlenecek, bütün kronik meselelerimiz Allah'ın izniyle çözülecek. Türkiye, yani dev, uykusundan uyandı ve ayağa kalktı. Anka kuşu, küllerinden yeniden doğdu, kanatlandı. Türkiye'yi kimse durduramayacak, tutamayacak. Bu heyecan, duruş, şuur, zaten milletimizde ziyadesiyle var. Milletimiz de devletini, devlet de milletini bir ve beraber görerek, muhafaza ederek, kucaklayarak, yeni yüzyılı inşallah Türk Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapacağız."

Yönter, MHP olarak, hayatın olağan akışı içinde karşılaştığı sorunlara yönelik proje hazırlığı içinde olduğunu dile getirerek, "Bunlardan en önemlisi, Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Projesi. Bu proje, aynı zamanda İnsanlığın Huzuru Projesi'nin de devamı niteliğinde. İkisini birbirinden ayırmak, mümkün değil. MHP, şiddete, uyuşturucuya, kanun dışı bütün iş ve işlemlere savaş açmıştır. İnsanımızı, milletimizi rahatsız, memnuniyetsiz, huzursuz eden ne varsa karşı cephemizdedir. Biz, şiddetin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

