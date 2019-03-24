Son Dakika Haberleri: Miami Açık'a Favorilerden Erken Veda

Miami Açık'a Favorilerden Erken Veda

1 saat önce

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 3. turda, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise 2. turda elendi.

Miami Açık'a Favorilerden Erken Veda, System.String[]
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 3. turda, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise 2. turda elendi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 3. tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka ile dünya sıralamasının 27. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei karşılaştı.

Hsieh, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 7-6 ve 6-3 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 2 grand slam turnuvasının şampiyonu Osaka, Indian Wells'ten 4. turda elenmesinin ardından Miami Açık'ta da 3. turda turnuvanın dışında kaldı.

Mayısta kariyerini noktalamayı planlayan 36 yaşındaki David Ferrer de dünya 3 numarası Alexander Zverev'e karşı oynadığı tek erkekler 2. tur maçını kazanarak bir başka beklenmedik sonuca imza attı.

Erkekler dünya sıralamasının 155. basamağındaki Ferrer, geçen yılın finalisti Zverev'i 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Spor
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