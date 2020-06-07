Michael Jordan'dan ırkçılığa karşı 100 milyon dolar!

ABD'de George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından eylemler sürerken protestolara bir destek de Michael Jordan'dan geldi. Efsane basketbolcu, ırklar arası eşitlik ve sosyal adalet için savaşan gruplara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Jordan, söz konusu bağışın 10 farklı organizasyona paylaştırılacağını açıkladı. Ünlü oyuncunun, kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan markasının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " Siyahilerin hayatları önemlidir. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.



'BELEŞ TEPE' YASAK DİNLEMEDİ



Balkan ülkelerinden Kosova, komşusu Sırbistan'dan sonra bölgede futbol faaliyetlerini başlatan ikinci ülke oldu. FC Priştine ve KF Drenica arasındaki kupa finali ülkede 14 Mart'tan bu yana oynanan ilk futbol karşılaşması oldu. Maç seyircisizdi ancak bu, bir grup Priştine taraftarının takımlarını stadı yukarıdan gören bir noktadan takip etmelerine engel olamadı. Pandemi tehlikesine aldırış etmeden -ve sosyal mesafe kurallarını da pek göz önüne almayan- bu cefakar taraftarlar, takımlarının 3-0 galibiyetiyle büyük moral buldu.



JULIAN WEIGHL'İN KÖTÜ KADERİ



Portekiz'de pandemi arası sona eren Birinci Lig olaylı başladı. Sahasında Tondela ile 0-0 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Benfica'nın otobüsünün kendi taraftarlarınca taşlanması ülkede büyük ses getirirken, kırılan camlar nedeniyle yaralanıp hastaneye kaldırılan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic taburcu edildi. Alman futbolcu Weigl yaşananlara tepki gösterirken taraftarlara da "Artık çizgiyi aştılar" dedi. Weigl 2017'de Şampiyon Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç öncesi bombalı saldırıya uğrayan Borussia Dortmund otobüsünde de yer almış ancak o saldırıda yara almamıştı.



NBA'DE 22 TAKIMLI PLAN KESİNLEŞTİ



NBA'in 22 takımla Orlando'ya gitmesi kesinleşti. Lig yönetiminin taslağına oyuncular birliği de onay verdi. Buna göre play-off iddiası bulunan toplam 22 takım, Disney Resort'ta 8'er normal sezon maçı yapacak, ardından play-off'lar normal formatta devam edecek. Normal sezon kısaltılacağı için bu seneye özel bir kural da olacak: Sekiz maçın sonunda sekizinci ve dokuzuncu arasında 4 veya daha az galibiyet sayısı olursa iki takım arasında baraj maçları oynanacak. Sekizinci takım bir, dokuzuncu takım iki galibiyet alması durumunda play-off'a çıkacak. Disney Resort'ta antrenmanlar temmuz ortasında, maçlar ise 31 Temmuz'da başlayacak. Ligde play-off'u daha önce garantileyen Sixers'ta Furkan Korkmaz sezona devam edecek. Şansı kalmayan Cleveland Cavaliers'ta ise Cedi Osman sezonu noktaladı.



