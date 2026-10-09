MICHELIN Rehberi'nin Türkiye Genelini Kapsayan İlk Seçkisi 3 Aralık 2026'da Açıklanacak - Son Dakika
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MICHELIN Rehberi'nin Türkiye Genelini Kapsayan İlk Seçkisi 3 Aralık 2026'da Açıklanacak

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MICHELIN Rehberi\'nin Türkiye Genelini Kapsayan İlk Seçkisi 3 Aralık 2026\'da Açıklanacak
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Michelin, 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi'nin 3 Aralık 2026 Perşembe günü, İstanbul'daki Divan Kuruçeşme'de düzenlenecek Tören ile açıklanacağını duyurdu.

Michelin Rehberi'nin Türkiye genelinde adım adım genişleyen yolculuğunun bir sonraki aşamasını simgeleyen tören, Michelin Rehberi Türkiye'nin ilk kez ülke çapında hazırlanan seçkisinde yer alma başarısı gösteren restoranları kutlayacak.

Etkinlik sırasında, konukseverlik alanındaki seçkin profesyonelleri ve gastronomi dünyasının yeteneklerini takdir eden çeşitli Özel Ödüller de takdim edilecek.

Michelin Rehberi'nin 2022 yılında İstanbul'da başlayan ve daha sonra İzmir, Muğla ile Kapadokya'ya uzanan yolculuğu boyunca, Rehber'in müfettişleri Türkiye'nin gastronomik kimliğine ilişkin bilgi ve birikimlerini derinleştirmeyi sürdürdü. Yakında açıklanacak ülke çapındaki seçki, Michelin Rehberi adına önemli bir kilometre taşını işaret ederken, Türkiye'nin dört bir yanında sunulan gastronomik deneyimlerin zenginliğini, çeşitliliğini ve dinamizmini gözler önüne serecek.

MICHELIN Rehberi'nin Türkiye Genelini Kapsayan İlk Seçkisi 3 <a class='keyword-sd' href='/aralik/' title='Aralık'>Aralık</a> 2026'da Açıklanacak

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec konula ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye'deki ilk adımlarımızdan bu yana, ülkenin sunduğu olağanüstü gastronomik zenginliğe duyduğumuz hayranlık giderek arttı. Köklü yöresel geleneklerden gastronominin çağdaş yorumlarına uzanan yapısıyla Türkiye, dikkat çekici bir çeşitlilik ve yaratıcılık sunuyor. Müfettişlerimiz ülke genelindeki keşiflerini sürdürürken, yeni ve dikkat çekici restoranları ve mutfak dünyasının yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik heyecanlarını da koruyor. MICHELIN Rehberi Türkiye'nin ilk kez ülke çapında hazırlanan seçkisi, bu çeşitliliği daha kapsamlı bir şekilde yansıtmamıza ve gezginlere Türkiye'yi dünyanın önde gelen gastronomi destinasyonlarından biri olarak daha geniş bir perspektiften tanıtmamıza olanak sağlayacak.”

2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi'ne ilk kez giren restoranların şefleri ile Michelin Yıldızı alan restoranların şefleri, başarılarını kutlamak üzere Tören'de bir araya gelecek.

Törenin hemen ardından, MICHELIN Rehberi Türkiye 2027 seçkisinin tamamı MICHELIN Rehberi'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında yayımlanacak.

MICHELIN Rehberi’nin Metodolojisi Hakkında

MICHELIN Rehberi, seyahat eden sürücülere rehberlik etmek ve otomobille yolculuk kültürünü teşvik etmek amacıyla 1900 yılında Michelin tarafından oluşturuldu. Kurulduğu günden bu yana, gezginleri en iyi restoranlarla buluşturma, dikkat çekici gastronomi destinasyonlarını ön plana çıkarma ve dünya genelinde seyahat kültürünü destekleme misyonunu sürdürmektedir.

Mutfağın kalitesi, yalnızca evrensel olarak uygulanan beş kriter doğrultusunda değerlendirilir:

• Malzemelerin kalitesi

• Pişirme tekniklerindeki ustalık

• Lezzetlerin uyumu

• Şefin mutfağına yansıyan kişiliği

• Menünün tamamında ve zaman içinde gösterilen tutarlılık

MICHELIN Rehberi seçkisi, Michelin’in anonim müfettişlerinin bağımsız değerlendirmeleri ve dünya genelinde uygulanan metodolojisi doğrultusunda, yalnızca mutfak kalitesine göre seçilen restoranları öne çıkarır.

MICHELIN Rehberi, restoran seçkisinin yanı sıra Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında özenle hazırlanmış bir otel seçkisine de yer veriyor. Michelin Anahtarları, bu seçki içerisinde yer alan en seçkin konaklama adreslerini ödüllendiriyor. Restoranlara verilen Michelin Yıldızları ile aynı anlayış doğrultusunda takdim edilen bu dereceler; tasarımları, mimarileri, hizmet kaliteleri ve kendilerine özgü karakterleriyle olağanüstü konaklama deneyimleri sunan otelleri öne çıkarıyor. Seçkide yer alan tüm otellere, doğrudan MICHELIN Rehberi'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden rezervasyon yapılabiliyor.

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SON DAKİKA: MICHELIN Rehberi'nin Türkiye Genelini Kapsayan İlk Seçkisi 3 Aralık 2026'da Açıklanacak - Son Dakika
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