İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçerken midibüsün çarptığı Yağmur Şenli (26), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuşçuburun mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye, B.İ. (60) yönetimindeki midibüs çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Şenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüsün sürücüsü B.İ. gözaltına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Midibüsün Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.