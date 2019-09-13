Midway Filmi

ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya ile olan savaşında bir dönüm noktası olan Midway Muharebesi’nin gerçek hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich otururken senaryoda ise Wes Tooke'un imzası bulunuyor. Başrolleri ise Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore ve Dennis Quaid paylaşıyor.

Yönetmen: Roland Emmerich

Senaryo: Wes Tooke

Oyuncular: Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid, Woody Harrelson, Ed Skrein, Darren Criss , Nick Jonas, Aaron Eckhart, Jake Weber

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Midway

Yapımcı Firma: Centropolis Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Çin

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 15.11.2019



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