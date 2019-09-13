Midway Filmi

ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya ile olan savaşında bir dönüm noktası olan Midway Muharebesi’nin gerçek hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich otururken senaryoda ise Wes Tooke'un imzası bulunuyor. Başrolleri ise Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore ve Dennis Quaid paylaşıyor.
Yönetmen: Roland Emmerich
Senaryo: Wes Tooke
Oyuncular: Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid, Woody Harrelson, Ed Skrein, Darren Criss , Nick Jonas, Aaron Eckhart, Jake Weber
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Midway
Yapımcı Firma: Centropolis Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Çin
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 15.11.2019
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