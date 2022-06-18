Midyat'ta YKS heyecanı - Son Dakika
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Midyat'ta YKS heyecanı

18.06.2022 16:51

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Midyat ilçesinde yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Midyat ilçesinde yapıldı.

Midyat Belediyesi Beyaz Masa ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri motosiklet ve araçla okula yetiştirdi.

Adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava gireceği salonlara alındı.

Öğrencilerden Ahmet Arık, ilk defa sınava girdiğini kaydederek, bilgisayar ve yazılım teknoloji bölümünü okumak istediğini söyledi.

Oğlunun sınava getiren Servet Arık ise, "Oğlum inşallah gönlünden geçen üniversiteyi kazanır. Sınava girecek herkese başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta YKS heyecanı - Son Dakika

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