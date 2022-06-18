Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Midyat ilçesinde yapıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midyat'ta YKS heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.