Son Dakika Haberleri: Miha Zajc Resmen Fenerbahçe'de

Miha Zajc Resmen Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Empoli'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Miha Zajc Resmen Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Empoli'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 yaşındaki Zajc ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Zajc transferi için Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği de duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4,5 sezon boyunca sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, çubuklu ile nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Salih Uçan, İtalya, Empoli, Fenerbahçe, Spor
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