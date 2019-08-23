Son Dakika Haberleri: Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan Kazım Kurt'a ziyaret
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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan Kazım Kurt'a ziyaret

10 dakika önce

Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Muhammet Tokat'a Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da eşlik etti. Ziyaret sırasında iki mevkidaş bir süre sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyarette Milas Belediye Başkanı Tokat, Başkan Kurt'a Milas'ın Labranda Suyu'ndan getirdi. Başkan Kurt da Tokat'a Eskişehir'in Kalabak Suyu'ndan ikram etti.


31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Tokat, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini söyleyen Tokat, "Kazım Başkan, Odunpazarı'nda çok değerli ve başarılı çalışmalara imza atmış, birçoğu da Türkiye'ye örnek olan çalışmalar. Ben kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Muhammet Başkan'ın ziyareti beni çok mutlu etti. Kendisi 3. kez Milas Belediye Başkanı olarak seçildi. Tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Muhammet Tokat, Odunpazarı, Kazım Kurt, Milas, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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