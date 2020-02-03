Milas Belediyesi filosuna 6 yeni araç kattı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde araç garajına 2 adet tekerlekli kazıcı, yükleyici iş makinesini ekleyen Milas Belediyesi şimdide 6 adet binek hizmet aracı satın alarak araç filosunu güçlendirdi.



Tanesi 90 bin liraya satın alınan yeni araçlar, Çevre ve Şehircilik, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüklerinde kullanacak.



Düzenlenen törende, "bundan sonra Milas Belediyesi'nde kiralık araç olmayacak. Bütün araçlar belediyemizin mülkiyetine geçti" diyen Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yeni araçlarımız halkımıza hayırlı olsun. Milas'a hizmet verme konusunda belediyenin yükü her gün artıyor. Belediye Başkanlığının yapılacak hizmete göre her zaman hazır durumda olması için araç filosu sürekli genişletilmekte. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden maksimum derecede yararlanmalarını sağlamak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Milaslı vatandaşlarımıza kaliteli hizmet verme adına aldığımız araçlarımız son olmayacaktır" dedi. - MUĞLA