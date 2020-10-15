Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi - Son Dakika

Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi

15.10.2020 12:43
Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisine ait fotoğrafların montajlanarak uygunsuz bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisine ait fotoğrafların montajlanarak uygunsuz bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Haremtan Koyu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen hayasız görüntülerin basına yansıyıp haber olmasının ardından ortaya ilginç dolandırıcılık olayları çıkmaya başladı. Yayınlanan haberlerdeki fotoğraflarda ve metinde değişiklik yaparak yeniden paylaşan şebeke, fotoğraf ve bilgilerini kullandıkları kişiye, daha sonra iletişime geçerek para karşılığında paylaşımları kaldırabileceklerini ifade etti. Tuzağa düşmeyen Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan mağdur vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayın ardından, yayınlanan haberi ve haberin görsellerini dijital ortamda değiştirerek olayla alakası olmayan şahısların isimlerini ve resimlerini kullanıp, sosyal medyadan haberi yayınlayan bir şebeke ortaya çıktı.

Hazırladıkları haber ve fotoğrafları kurdukları sistem içerisinde yüzlerce kez paylaşılmasını sağlayan şebeke üyeleri daha sonra kişisel bilgileri ve resimlerine yer verdikleri kişilerle iletişime geçerek, para karşılığında fotoğraf ve bilgilerin silinebileceğini ifade etti. Şebekenin kurduğu tuzağa düşmeyen A.K., yaşanan olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayette bulundu.

Karşısındaki kişilerin aslı olmayan iddialar ve görüntülerle kamuoyunda kendisini çok zor duruma düşürdüğünü belirten A.K., "Geçtiğimiz günlerde samimi olduğum bir arkadaşım K.A. isimli bir şahsın sosyal medya üzerinden Bodrum'da meydana gelen ahlaksız bir olayda benim fotoğraflarımı da kullanarak paylaşımlar yaptığını söyledi. K.A.'yı tanımıyorum. Paylaşımlarının ardından kendisine ulaşmaya çalıştık. Mesajla ulaşabildiğimiz K.A. hiçbir şekilde paylaşımları kaldırmayacağını ifade ederek, 'Bütün Türkiye'de ilanların var. Fenomen oldunuz. Sen yaz dur. Benim reklam yayım işlerim var. Haberlerde de çıkarsın sen' dedi. Daha sonraki yazışmalarımızda ise para karşılığında paylaşımlarını kaldıracağını söyleyerek '5 bin lira verirsen bütün ilanları hemen kaldırırım. Yatır kurtul rezillikten. Şimdi yatırdın yatırdın. Daha sonra yatıracağım dersen 10 bin lira olur. Instagram'da da fenomen olmuşsun' dedi. Kendisine ulaşabilmek için şartlarını kabul eder gibi yaptık. Fakat daha sonra yüz yüze görüşemeyeceğimizi vereceği bir hesaba parayı yatırmamız gerektiğini söyledi. M.O.K. adına kayıtlı bir banka hesap numarası gönderdi. Atılan iban numarasının kendisine ait olmadığını söyleyince de 'Anne kızlık soyadımı da ilan yapayım da belli mi olaydım. Sen bilirsin bu hesaba parayı attın attın yoksa paylaşımlara devam. Sen i. sin o zaman' dedi. Taciz ve tehditlerini sürekli tekrarlayan K.A. '157 kişi daha paylaşmış. Acele et. Bütün paylaşımları anında sileceğim merak etme sıkıntı yok' dedi. Benden parayı yatırdığıma dair dekont bile istedi" dedi.

Yaşadığı olayın ardından paylaşımlardan dolayı daha fazla mağdur olmamak için savcılığa şikayette bulunduğunu belirten mağdur A.K. "İster istemez çevremizdeki insanlar bizlere ulaşıyorlar. Gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Ben hemen savcılığa başvurarak gerekli işlemlerimi başlattım. Benim gibi belki binlerce kişi var. İnşallah çok fazla kişi mağdur olmaz ve bir an önce bu şebeke çökertilir" diye konuştu.

(İHA)

Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi
Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi
Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi
Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcılık, Vatandaş, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta akıl almaz dolandırıcılık yöntemi - Son Dakika

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