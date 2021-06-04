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Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: "Bergama'ya, İzmir'e ihanettir" - Son Dakika

Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: "Bergama'ya, İzmir'e ihanettir"

04.06.2021 11:46
Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki:

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile birlikte yürüttüğü, karınca modeli saha çalışmaları hız kesmeden devam ederken, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bu kapsamda, son olarak Bergama ilçesine ziyaret yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile birlikte yürüttüğü, karınca modeli saha çalışmaları hız kesmeden devam ederken, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bu kapsamda, son olarak Bergama ilçesine ziyaret yaptı. Program kapsamında il yönetimiyle birlikte 120 kişi ile ilçeye çıkartma yapan Başkan Sürekli, Millet Bahçesine itirazını da değerlendirerek, "Böyle devasa bir sosyal donatı projesini engellemeye çalışmak, Bergama'ya, İzmir'e ihanettir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı karınca modeli saha çalışmalarında hız kesmiyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bu kapsamda, son olarak Bergama ilçesindeydi. AK Parti Bergama İlçe Teşkilatından yaklaşık 130 kişinin de katılımıyla, toplamda 250 kişi, mahalle ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Sürekli, ilçenin Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile yaptığı zirvede önemli mesajlar verdi. Sürekli, Bergama'nın AK belediyecilik farkını yaşadığını vurgulayarak, merkezi hükümet ve belediyenin 2 yıl içinde ilçeye 298,5 milyon TL'lik yatırım yaptığını söyledi. Başkan Sürekli, "Kuzey Ege, dev yatırımlarımızla şahlandı. Bergama tam anlamıyla bir yatırım yağmuru yaşıyor. Ulaşım, sanayi, tarım, turizm alanlarında vizyonu olan işlere imza atıyoruz. Bergama ile birlikte bölgenin tamamı AK Parti'nin söz verip tuttuğu, başlayıp bitirdiği yatırımlarla nefes almakla kalmayıp büyük bir hamle yaptı" diye konuştu.

Bakırçay Havzasının, prestijli projeler ile çehresinin değiştiğini belirten Başkan Sürekli, "Bölgenin çehresini değiştirdik, hayatı kolaylaştıran işler ürettik. Özellikle Kuzey Ege Otoyolu bölgeye çok büyük katma değer kazandırdı. Örneğin; Bergama Organize Sanayi Bölgesinin doluluk oranı bu yatırımla birlikte yüzde 80 arttı. Bugün İzmir'den çıkıp yarım saatte Bergama'ya ulaştım. Mükemmel bir konfor. Bergama Çevre Yolu tamamlanmak üzere, bölgemize hayırlı olsun. Kozak Çevre Yolu'nun 9.1 kilometrelik kısmı 2021 yılı programına alındı. İnşallah o da hızla tamamlanacak. Kazananı Bergama olan işler yapıyoruz" diye aktardı.

"Projeyi engellemeye çalışmak, Bergama'ya, İzmir'e ihanettir"

Bergama'da yapılacak olan Millet Bahçesine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itirazını da değerlendiren Başkan Sürekli, "Böyle devasa bir sosyal donatı projesini engellemeye çalışmak, Bergama'ya, İzmir'e ihanettir. Tüm muhataplarını koruyan, özellikle esnafımızın ticari hayatına da olumlu yansıyacak bu yatırıma itiraz etmelerini anlamakta zorlanıyoruz. İlçe belediyesi AK Parti'de diye hizmeti engellemeye çalışmak, köstek olmak doğru değil. Planların usul ve esaslara uygun olduğunu, ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak bakanlığımızca hazırlandığı biliniyor. CHP'lilerin; biz çelme takalım, geciktirelim zihniyeti Bergama'da da hortlatıldı. Buna izin vermeyeceğiz; çünkü hiçbir haklı gerekçeleri yok. Millet bahçesi, tüm imkanları ile Bergama'nın ve bölgenin hizmetine sunulacak" dedi.

Bölgede, ihtiyaca yönelik ve vizyonu olan yatırımların hızla devam ettiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"Bergama'nın geleceği için iki büyük atılım söz konusu. 2 milyon 850 bin 414 TL dekar alana kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar her aşama tek noktada birleşecek. Dikili seracılık, Kınık bitkisel, Bergama hayvancılık üretim ayağını oluşturacak. Kuzey Ege'nin tarım başkenti olan Bergama bu sayede büyükbaş hayvancılığın da başkenti olacak. ESBAŞ'ın yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam etmesi beklenen Serbest Bölge de Bergama için çok büyük kazanım olacak. Hizmet ve yatırımlarımız her zaman ihtiyaca ve o bölgenin potansiyelini artırmaya yönelik oldu. Bergama ve dolayısıyla Bakırçay havzası da bu noktada payını almaya devam edecek." - İZMİR

Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: Bergama'ya, İzmir'e ihanettir
Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: Bergama'ya, İzmir'e ihanettir
Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: Bergama'ya, İzmir'e ihanettir
Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: Bergama'ya, İzmir'e ihanettir
Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: Bergama'ya, İzmir'e ihanettir

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Bergama, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Millet Bahçesine itiraza AK Partili Sürekli'den sert tepki: 'Bergama'ya, İzmir'e ihanettir' - Son Dakika


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