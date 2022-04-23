Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

23.04.2022 10:43
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 9 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 9 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 13 Şubat 2020'de imzalanan "Kültürel İşbirliği Protokolü"yle, ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri çerçevesinde iki ülke ve halk arasındaki mevcut dostluk ilişkileri ve yakın iş birliğinin geliştirmesi umulurken, kültürel tanıtımın teknik desteği, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, eğitim ve diğer gerekli konularda mevcut iş birliğini daha da güçlendirmek hedefleniyor.

Türkiye'nin Türkmenistan, Karadağ ve Irak'a sağlık alanında hibe yapılmasına dair farklı zaman ve yerlerde imzalanan anlaşmalara göre, Türkmenistan'a 150 bin doz Kovid-19 aşısı ve 19 bin 800 kutu Favirpiravir tablet ilaç, Karadağ'a 100 bin doz Kovid-19 aşısı ve Irak'a 30 ventilatör, 50 bin N95 maskenin de içinde bulunduğu çok sayıda medikal ürün hibe edilecek.

Türkiye ile Kuveyt arasında 8 Nisan 2021'de Ankara'da imzalanan "Sosyal İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"yla, engelli kişiler, suça sürüklenen ve ailesi bilinmeyen çocuklar, aile, kadın, çocuk ve yaşlılarla ilgili işler başta olmak üzere taraflar deneyim, bilgi, araştırma ve mevzuat değişimi hususunda çalışacak.

Türkiye ile Libya arasında 12 Nisan 2021'de Ankara'da imzalanan, "Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"yla, iki ülke arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulması ile Türkiye-Libya ikili ilişkileri ve iş birliklerinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor. İki ülke arasında "Ortak Medya Platformu" kapsamında, medya alanında bilgi, birikim, tecrübe ve kaynakların paylaşımı, televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliği hedefleniyor.

Türkiye ile Sırbistan arasında 20 Ocak 2022 tarihli "Altyapı Projeleri Alanında İşbirliği Konulu Anlaşma Ek-1"in onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Altyapı projeleri alanında iş birliğine ilişkin anlaşma, "Türkiye ile Sırbistan hükümeti arasında altyapı ve inşaat projeleri alanında iş birliği anlaşması" olarak değiştirilirdi.

Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması" ile iki tarafın da ulusal mevzuatına ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, ilgili kurumları arasında eğitim alanında iş birliğini eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde geliştirmek amaçlanıyor. Anlaşma çerçevesinde taraflar kendi eğitim sistemi içinde birbirlerinin resmi dillerinin ve bunun yanı sıra edebiyat ve kültürlerinin öğretilmesini ve öğrenilmesini teşvik edecek.

Resmi Gazete'de, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında 26 Ekim 2021'de imzalanan, FTPP ve FTFP kapsamında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği'ne (SSTC) dair uygulama anlaşmasının onaylanması hakkındaki karar da onaylandı.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Gazete, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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