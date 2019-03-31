Milletvekili Avcı Oyunu Kullandı
43 dakika önce
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu kullandı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili
Prof. Dr. Nabi Avcı
, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu kullandı.
Nabi Avcı, Salih Zeki Anadolu Lisesi
'nde oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçim çalışmaları süresince kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Avcı, "Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel bir kampanya dönemi geçirdik, özellikle Eskişehir'de güzel oldu. İnşallah Odunpazarı
için, Eskişehir için, Türkiye
için hayırlara vesile oldun. Tüm kampanya boyunca bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza ve Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:10 Kaynak: İHA
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı
Ünlü Şarkıcı Aydilge, Uyuşturucu Karşıtı Konseriyle Alkış Topladı
AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti