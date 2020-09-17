AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den Aziziye Belediye Başkanı Orhan'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Aydemir, Belediye Başkanı Orhan'ı ziyaret ederek ilçe genelindeki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Aydemir, nüfusu ve kentleşme sürecinin hızla arttığı Aziziye ilçesinin bu durumunun gurur verici olduğunu belirtti.

İlçe sınırlarında gözle görülür gelişimlerin herkesçe takdir edildiğini ve bunların baş aktörünün de Başkan Orhan olduğuna işaret eden Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli başkanımızın canhıraş çaba göstererek Aziziye'nin gelişimine yönelik çalışmaları görmezden gelinemez. Özellikle Erzurum'un en eski yerleşim birimi olan Ilıca'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını müşahede ettim. Başkanımız rutin belediyecilik çalışmaları dışındaki hizmetlerinin etkisi ile Aziziye'nin gelişim göstermesi gurur verici."

Orhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe için büyük projelerini olduğunu aktardı.

AK Parti belediyeciliğinin insan odaklı olduğuna dikkati çeken Orhan, şunları kaydetti:

"Nüfus az yerleşim alanı çok olunca elbette ki zorluklar olacaktır. Özellikle rutin belediyecilik hizmetlerinde hiç aksama olmamasına dikkat ediyoruz. Bunun dışında 69 mahalle statüsündeki köylerimizde bile şehirde olan tüm imkanları götürmeye gayret ediyoruz. İlçemiz sınırlarında özel sektör tarafından yoğun bir yatırım ilgisi görülüyor. Bunlar dışında belediyemiz yatırımları da tüm hızıyla sürecektir."

Ziyaret sonrası Aydemir ve Orhan, önceden akülü araç talebinde bulunan engelli bir vatandaşın eşine akülü araç takdim etti.