Son Dakika Haberleri: Milletvekili Aydın'dan Nevruz Açıklaması

Milletvekili Aydın'dan Nevruz Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Nevruz Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Aydın'dan Nevruz Açıklaması, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Nevruz Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Aydın, 21 Mart Nevruz Gününün medeniyet havzasında baharın müjdecisi olarak yüzyıllardır kutlanan ortak bir kültür mirası ve güçlü bir birliktelik vurgu olduğunu söyledi. Milletvekili Aydın, "Özellikle yarım küremizde, havaların yavaş yavaş ısındığı, doğanın rengarenk desenlerle buluştuğu, beden ve ruhun çevreyle olan bağının güçlenmesiyle umutların daha da yeşerdiği bir iklimin başlangıcını bizlere hatırlatması bakımından da Nevruz, hem coğrafyamızda yaşayanlar, hem de diğer medeniyet havzalarında bulunanlar için bir mana bir kıymettir. 21 Mart Nevruz Günü aynı zamanda, barışın, huzurun, esenliğin ve bereketin sembolü olarak ülkemize, bölgemize ve dünyamıza kazandırdıklarıyla hepimizin ortak hafızası ve bayramıdır. Bizleri biz yapan ortak değerlerimizin başında gelen Nevruz ile geleceğimize, yarınlarımıza umutla ve güvenle bakma gücünü de elimizde tutmaktayız. Toprağımıza, bedenimize ve ruhumuza ılık bir bahar esintisi getirecek olan Nevruz'un, yakınlarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla olan muhabbetimizin de güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, coğrafyamız ve insanlık için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

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