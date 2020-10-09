Milletvekili Erenler ve Vali Çelik'ten Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Erenler ve Vali Çelik'ten Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret
09.10.2020 12:16
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik ile birlikte Germiyan Sokağı'nda faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik ile birlikte Germiyan Sokağı'nda faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan enstitüde dikiş, nakış, çini atölyelerini gezen Milletvekili Erenler ve Vali Çelik, atölyeler, kurslar ve maske üretimi konusunda Enstitü Müdürü Elif Telli'den bilgiler aldı.
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Vali Ali Çelik'in incelemelerine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti. - KÜTAHYA
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