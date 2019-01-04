Son Dakika Haberleri: Milletvekili Erol'un Acı Günü, Annesi Vefat Etti

Milletvekili Erol'un Acı Günü, Annesi Vefat Etti

9 dakika önce

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi vefat etti.

Milletvekili Erol'un Acı Günü, Annesi Vefat Etti, System.String[]
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi vefat etti.

Alınan bilgiye göre, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi 73 yaşındaki Nurten Erol, Ankara'da bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Anne Erol'un, yarın Ankara Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde yapılacak cenaze töreninden sonra öğle namazına müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Erol, Elazığ, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konuşuluyor

Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:16:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Erol'un Acı Günü, Annesi Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]