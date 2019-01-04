Milletvekili Erol'un Acı Günü, Annesi Vefat Etti
9 dakika önce
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi vefat etti.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
'un annesi vefat etti.
Alınan bilgiye göre, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi 73 yaşındaki Nurten Erol, Ankara
'da bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Anne
Erol'un, yarın Ankara Oran Pir Sultan Abdal
Cemevinde yapılacak cenaze töreninden sonra öğle namazına müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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