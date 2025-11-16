Milletvekili Eser Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
Milletvekili Eser Trafik Kazası Geçirdi

Milletvekili Eser Trafik Kazası Geçirdi
16.11.2025 15:03
Milletvekili Eser Trafik Kazası Geçirdi
AK Parti Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, trafik kazasında hafif yaralandı, sağlık durumu iyi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

TABURCU OLDULAR

Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

