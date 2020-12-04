Milletvekili Gökcan'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökcan, mesajında, 5 Aralık 1934'te Atatürk öncülüğünde "kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı" veren yasanın kabulüyle her yıl 5 Aralık'ın "Kadın Hakları Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Kadının en eski Türk tarihinden itibaren baştacı edildiğini, yönetici konumunda olduğunu belirten Gökcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce dinimiz de kadına ayrı bir kutsiyet ve önem yüklemiştir. AK Parti olarak biz de aileye ve kadınlarımıza hak ettiği değeri veriyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren aileye ve kadınlarımıza yönelik çok sayıda yapısal reform yaptık, yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kadınlarımız için her türlü pozitif katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kadınlarımızın siyasal temsilinde, bürokrasi, akademik, ticaret, iş ve sosyal hayattaki varlığında son 18 yıldır ciddi mesafeler kaydettik. Hükümetimizde 2 kadın bakanımız görev yapmaktadır. 2002 yılında kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı 4,4 iken şimdi kadın milletvekili oranı yüzde 17,3'e yükselmiştir. Bugün 54'ü partimizden olmak üzere 101 kadın milletvekili vardır. Yerel yönetimlerden üniversitelere, mülki idarelerden dışişleri misyonumuza kadar her alanda kadın yönetici kendisine yer bulmaktadır."

Gökcan, kadınların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geçmişten gelen dezavantajlı konumlarını avantaja çeviren birçok düzenlemeyi ilk kez hükümetleri döneminde gerçekleştirdiklerini, Anayasada kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesini getirdiklerini bildirdi.