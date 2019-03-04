Milletvekili Halil Etyemez, Selçuklu'daki Mahalleleri Ziyaret Etti

Selçuklu ilçesindeki mahalleleri ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Selçuklu ilçemizdeki çiftçilerimize bitkisel üretim ve TARSİM destekleri kapsamında 2002-2017 yılları arasında yaklaşık 160 milyon, hayvancılık desteklemeleri kapsamında 2014-2018 yılları arasında 20 milyon lira destek verdik." dedi.

Milletvekili Halil Etyemez, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe teşkilatıyla Aşağıpınarbaşı, Yukarıpınarbaşı, Sarıcalar, Çandır, Çaltı, Dokuz, Dağdere, Meydan, Kınık, Biçer, Bağrıkurt, Ardıçlı ve Bilecik mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Milletvekili Etyemez ve beraberindeki heyet, seçimlerde AK Parti'ye destek istedi.

Vatandaşların sevinçli karşılamalarının yorgunluğu unutturduğunu belirten Halil Etyemez, "Hemen hemen her gün Konya'mızın farklı bir ilçesinde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bu güzel milletimize çok daha büyük bir azimle hizmet etmenin enerjisini depoluyoruz. Tüm ilçelerimizde AK Parti'mize yoğun ilgi var. Hemşehrilerimizin teveccühü gösteriyor ki Selçuklu'da da Cumhur İttifakının AK Parti Adayı Ahmet Pekyatırmacı ile yeni bir rekor kıracağız." dedi.

Mahalle ziyaretlerinde tarım alanında yapılan çalışmalara değinen Etyemez, çiftçilerin her daim yanında olduklarını söyledi. Çiftçilere bitkisel üretim ve hayvancılık alanlarında birçok destek verdiklerini kaydeden Etyemez, "Selçuklu ilçemizdeki çiftçilerimize bitkisel üretim ve TARSİM destekleri kapsamında 2002-2017 yılları arasında yaklaşık 160 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Anaç koyun, anaç sığır, arılı kovan, ana arı, yem bitkileri ve buna benzer hayvancılık desteklemeleri kapsamında 2014-2018 yıllarında 18 bin 160 çiftçiye ulaşarak yaklaşık 20 milyon lira ödenek sağladık. 2006-2018 yılları arasında kırsal kalkınma ekonomik yatırım projelerinde 21 projeye 6 milyon 676 bin 384 lira, sulama yatırımlarının desteklenmesi projesinde 39 proje 654 bin lira ve makine ekipman destekleri projesinde 236 çiftçiye 1 milyon 446 bin 732 lira destekleme ödemesi yaptık." diye konuştu.

Genç çiftçilerin de yanında olduklarını vurgulayan Etyemez, 2016-2017-2018 yıllarında Selçuklu ilçesinde genç çiftçi projelerinde 12 proje sahibine toplam 360 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.