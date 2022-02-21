Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, inşaatı sırasında verdiği sözü tutarak, yapımı tamamlanan Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tamer, Develi Devlet Hastanesinin yapımı esnasında ilk ameliyatı kendisinin gerçekleştireceği sözünü yerine getirdi.

Tamer, 33 yaşındaki Serkan Nar'ın fıtık ameliyatını yaptı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan'ın da girdiği ameliyat, yaklaşık 30 dakika sürdü.