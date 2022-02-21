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Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı - Son Dakika

Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı

21.02.2022 16:05
Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, inşaatı sırasında verdiği sözü tutarak, yapımı tamamlanan Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, inşaatı sırasında verdiği sözü tutarak, yapımı tamamlanan Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tamer, Develi Devlet Hastanesinin yapımı esnasında ilk ameliyatı kendisinin gerçekleştireceği sözünü yerine getirdi.

Tamer, 33 yaşındaki Serkan Nar'ın fıtık ameliyatını yaptı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan'ın da girdiği ameliyat, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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Kayseri OSB'ye KUDER'den ziyaret Kayseri OSB'ye KUDER'den ziyaret Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı Milletvekili Tamer; Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı Milletvekili Tamer; Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili İsmail Tamer, Develi Devlet Hastanesindeki ilk ameliyatı yaptı - Son Dakika


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