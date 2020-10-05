Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi istişarelerde bulundu.

Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi istişarelerde bulundu.

Merkezde kuyumcular esnaflarını, AK Partili yöneticilerle birlikte ziyaret eden Kahtalı, hayırlı kazançlar diledi. Daha sonra Din Görevliler Dernek Başkanı Abdulkadir Ateş ve yönetim kurulunu, AK Parti yöneticileriyle birlikte ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Din Görevliler Dernek Başkanı Abdulkadir Ateş, dernek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ateş, "Birçok sorun ve sıkıntıları birlikte istişare içerisinde çözebiliriz. Mesela, belediyede bir çok görevli var. Psikolog, haritacı, sosyolog var, her branştan insan var ama bir tane din görevlisi yok. Belediye Başkanına ve vekillere bunlar yapmayın haramdır diyebilecek bir Allah'ın kulu yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Din görevlileri bizim inancımızda bulundukları bölgenin emini bulunduğu bölgenin kanaat önderidir. Hocamızın da söylediği gibi o mahallede oluşacak sorun ve her türlü sıkıntı önce imam arkadaşlarımıza gider imam arkadaşlarımızda orada uzlaştırıcı görevlileri üstlenir. Nasihat eder ve kendi ölçeğinde sıkıntılar çözmeye çalışır. Bu anlamda da din görevlileri bizim için çok önemlidir" şeklinde konuştu. Camilerin de önemine temas eden Kahtalı, "Camiler de çocuklarımız emanet etmiş olduğumuz yaşlılarımızın daha çok zaman geçirdiği yerlerdir. Halkımızın yüzde 99 Müslüman olduğu bu ülkemizde camiler sadece Cuma günler değil bayram günler değil her gün beş vakit namazda cemaatler dolsun isteriz. Bu konuda din görevli arkadaşlarımız büyük gayret gösteriyor emeklerinden ve çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşları arasında din görevlilerimizin farklı yeri var. Ölümden sonraki hayatta ebedi olarak cennette kalmak için hayat nizamımızı ona göre yaşamamamız lazım. İmamlarımızın bizlere öğretileri her zaman kıymetlidir. Hakları ödenmez. Bizler teşkilatlar olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başta olmak üzere din görevlilerimize önem veriyoruz. Malatya'mızda 1600'ün üzerinde çalışan Diyanet personelimiz ve din görevlisi olan arkadaşlarımız var. Camimiz ve Kur'an-ı Kerim kurslarımız var. Buralarda dini öğrenmek isteyen her bireyin ve vatandaşın en tabi hakkı olan her türlü çabayı seferber etmiş durumdayız. Bundan sonraki sorumluluk imam arkadaşlarda. Camiler ve kuran kurslarımızı temiz tutarak örnek olmalıyız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret
Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret
Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret
Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret

Hakan Kahtalı, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı'dan esnaflar ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

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