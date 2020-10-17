Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü" - Son Dakika

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü"

17.10.2020 14:34

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü" "Milletvekili Kayışoğlu bize gelip en doğru bilgiyi öğrenebilir" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü"

"Milletvekili Kayışoğlu bize gelip en doğru bilgiyi öğrenebilir" dedi.

BURSA - Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun 61 köyde su sorunu yaşandığına ilişkin açıklamasının yanıltıcı olduğunu belirterek, "Yenişehir'de 10 köyde su sıkıntısı vardı. 7 köye 19 milyon liralık yatırım yapıldı. Su sorunu çözüldü. 3 köydeki su sorunu da büyük ölçüde halledildi. Milletvekili Kayışoğlu bize gelip en doğru bilgiyi öğrenebilir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun "Yenişehir ilçesine bağlı 61 köyde su sorunu var" açıklamalarına Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'dan cevap geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemize bağlı 61 köyde su sorunu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu yanlış bilgilendiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekiline nasıl bilgi veriliyor, bilgilerini nereden alıyor bilmiyorum. Fakat kendisi ilçemizde 61 köyde su sorunu olduğunu mecliste dile getirdi. İlçemizde kendisinin belirttiği gibi 61 köyde su sorunu yok. Geçen yıl gurup köy dediğimiz aynı güzergahta olan 7 köyde sıkıntı vardı. Karaköy Dereköy, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Yıldırım, Kavaklı Reşadiye köylerinde su sorunu BUSKİ tarafından çözüldü. 19 milyon liralık yatırım yapıldı" dedi.

Fethiye, Aydoğdu ve Terziler'deki sıkıntıların da büyük ölçüde aşıldığını anlatan Aydın, "Şükürler olsun Fethiye, Aydoğdu mahallerinin sorunu çözülmüş durumda Terziler'de ise çalışmalar devam ediyor. Söylendiği gibi kesinlikle 61 mahallemizde su sorunu yoktur. Sayın vekilimiz yada kim isterse gelip bizlerden en doğru bilgiyi alabilirler. İlçemiz için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve BUSKİ müdürlüğümüze tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: 'Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü' - Son Dakika

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