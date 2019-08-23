Milletvekili Kiler, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Adilcevaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Adilcevaz AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği toplantıda konuşan Kiler, ilçe için verdikleri sözlerin arkasında olduklarını söyledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktardıkları desteklerle bu yıl Adilcevaz'da birçok köy yolunu beton asfalt yapacaklarını aktaran Kiler, "Bitlis'te kurduğumuz ve 2020'de faaliyete girecek parke taşı fabrikasıyla Adilcevaz'da bütün köylerimizin köy iç yollarını bitireceğiz. İŞKUR bünyesinde çalıştıracağımız personellerimizle yol sorununu ortadan kaldıracağız. Buraya sizin sorunlarınızı dinlemek ve yerinde çözmek amacıyla geldik. Şuan çözebildiklerimizi çözeceğiz, çözemediğimiz sorunları ise not alarak çözülmesi için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ise sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ilçeleri gezerek muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıya katılan muhtarlara teşekkür eden Günceoğlu, dile getirilen sorunların not edilerek ilgili kurumlara iletildiğini aktardı.

Adilcevaz AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Tutçu da ilçede yaşanan sorunları dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi erdi.