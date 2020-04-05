Milletvekili Şimşek'ten koronairüs tedbirlerine ilişkin açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı tüm Türkiye'de mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Muş Valiliğinin koordinasyonunda tüm kurumlarla İl Hıfzıssıhha Kurulundan gelen tüm çağrıların ortak bir havuzda değerlendirildiğini bildirdi.

Virüsle mücadelede tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da vatandaşlarımıza yönelik sosyal devlet anlayışı gereği her şey yapılmaktadır. Bunca hizmet ve çalışmalar sizler için yapılmaktadır. Sizlerden de ricam, lütfen evlerinizde kalın ve yapılan yönlendirmeleri dikkate alın. Yetkililerimiz başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımıza ve görevli diğer tüm arkadaşlarımıza yardımcı olun. Koronavirüs ile mücadelede milletine her türlü fedakarlığı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hükümetimize, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Muş Valimiz Sayın İlker Gündüzöz'e, sağlık çalışanlarımıza ve diğer görevli tüm personellerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."