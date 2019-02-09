Milletvekili Toprak'ın Adıyaman Temasları

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman
'a gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak
, Adıyaman ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Adıyaman İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yürütme Kurulu toplantısına katılan Milletvekili Muhammed Fatih
Toprak, beraberinde 26. Dönem İstanbul
Milletvekili Metin Külünk
, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez
İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Alkayış
ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç
ile birlikte Adıyaman'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Buradan Kahta
Organize Sanayi Bölgesine geçen Milletvekili Toprak
, fabrikaları gezdi. Ardından AK Parti Kahta İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen yerel seçim değerlendirme toplantısına da katılan Toprak, burada açıklamalarda bulundu.
Parti binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Toprak, AK Parti'nin 16 yıl içerisinde Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bugünlere geldiğini anımsattı.
Milletvekili Toprak, "Bu bir hizmet yarışıdır. Bu Cumhurbaşkanımızın 'Artık Türkiye
'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek başlattığı ve günümüze kadar taşıdığı bir davadır. Bir vatan sevdasıdır. Cumhurbaşkanımız, oluşturduğu kadro ve milletimizin teveccühü ile birlikte davamızı bugünlere kadar ulaştırmıştır. Allah'a sonsuz şükürler olsun. AK Parti bu 16 yıl içerisinde Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bugünlere geldi. Hatırlayalım, Darbe girişimleri, Balyoz, Ergenekon, e-muhtıra, cumhurbaşkanlığı seçiminin engellenmesi, AK Parti'nin kapatılmaya çalışılması, 17-25 Aralık
darbe girişimi, yargı darbe girişimi, Gezi olayları, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi. Bütün bu kumpaslardan, bütün bu engellerden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımız akıyla çıktık. Tabi bunda en büyük güvencemiz, gücümüz, en büyük kaynağımız milletimiz olmuştur" dedi. - ADIYAMAN