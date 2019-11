Milletvekili Tüfenkci, Kuluncak'ta incelemelerde bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekci, Malatya'nın Kuluncak ilçesini ziyaret ederek burada bazı incelemelerde bulundu.



AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, beraberinde partililerle birlikte ilk olarak Kuluncak Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Erhan Cengiz'den çalışmalar hakkında bilgiler alan Tüfenkci, Kuluncak'ın kendileri için önemli bir ilçe olduğunu dile getirerek "Malatya'nın küçük ama gelişime açık ilçelerinden birisi Kuluncak. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde Kuluncak ilçe kimliğine bürünme noktasında önemli mesafeler aldı. Bu yeterlimi tabi ki değil. Bunun üzerine koyarak gitmemiz lazım. Erhan başkanımız ve arkadaşlarımız, teşkilatlarımız bir bütün olarak ilçeye hizmet noktasında gayret gösteriyorlar. Bizlerde Ankara'da gerekli desteği hep verdik vermeye de devam edeceğiz" dedi.



Kuluncak ilçesine kazandırılan entegre devlet hastanesinin de önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Buradaki özellikle hastalarımızın en azından ilk basmak tedavilerinin yapılması sağlanacak. Görüntüleme cihazları, laboratuvar hizmetlerimiz ile de hastalarımız artık Hekimhan ve Malatya merkeze gitmeyecek" ifadelerine yer verdi.



Kuluncak'ın kalkınması noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile ilçedeki yol sorununun da 2 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Yine ilçeye doğalgaz getirilmesi noktasında da gayret göstereceklerini belirten Milletvekili Tüfenkci, Ankara'a dönüşünde bu sorunla ilgili de yetkililerle görüşme yapacağını belirtti.



Kuluncak'ın nüfusunun 10 binin üzerine çıkması ile merkezi hükümetten alacağı payın da artacağına işaret eden Tüfenkci, bu kapsamda farkı yeni kaynaklar ve gelirlerinde üretilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi. Kuluncak'ı bir maden merkezi haline de getirme adına da girişimlerin olması gerektiğini ifade eden Tüfenkci, "Burada zengin maden yatakları var, bunların gün yüzüne çıkarılması lazım. Birlikte çalışacağız ve Kuluncak'ı ileriye taşıyacağız "dedi.



Belediye ziyaretinin ardından Kulunca Entegre Devlet Hastanesini de inceleyen Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, ilçeye çok modern bir hastane yapıldığını söyledi. 12 yatak kapasiteli, ameliyathanesi ve diğer birimleri ile birlikte bölgenin ve Kuluncak'ın ihtiyacını karşılayacak hastanenin acil müdahale ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğunu söyledi.



AK Parti iktidarları döneminde Malatya'da tüm ilçelerin hastaneye kavuştuğunu da belirten Tüfenkci," İnsanımızın yaşam konforunu arttırma, sağlıkta erişimi kolaylaştırma ve masraftan kurtarma noktasında önemli bir hizmeti Kuluncak'a kazandırdık, halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Milletvekili Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra ilçeye bağlı İlisuluk Mahallesine geçti. Burada vatandaşlar tarafından karşılanan Tüfenkci, "Biz İlisuluk'u ve insanlarını seviyoruz. Her birisi bizim için çok değerli" dedi. Yolları yakınlaştırma adına Hekimhan-Malatya ve Hekimhan- Kuluncak arasında yol yapımını tamamladıklarını ifade eden Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hep hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Kimin aklına gelirdi ki Kuluncak'a hastane yapılır. Çok güzel ve modern bir hastane yaptık. Burada artık küçük müdahaleler için Hekimhan ve merkeze gitmenize gerek kalmadı. Yine 2B arazileri ile ilgili sıkıntınızı biliyoruz. Bu noktada da sizlerin talebi ile bu sorunu da en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Yine içme suyu ile ilgili birçok kez sondaj vuruldu ama su bulunamadı. MASKİ olarak suyu başka yerden getirme de dahil her türlü projeyi bu dönem gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin Suriye sınırında kurulmak istenen terör koridoruna karşı yürüttüğü Barış Pınarı Hareketine de değinen Tüfenkci, "Suriye'de terör örgütüne karşı bir operasyon yapıyoruz, dünya ülkeleri üzerimize gelmeye başladı. O terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu da bu şekilde gördünüz. Bizler her terörün kaynağının dış ülkeler zaman söylüyorduk ama muhalefet bizde her zaman her konuyu yurt dışına bağlıyorsunuz diye eleştiride bulunuyordu. Bu Operasyon karşısında ayağa kalkanları gördük, ama kim kalkarsa kalksın bu ülkenin sınırlarını korumak adına gereğini yapacağız. Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak" dedi. - MALATYA