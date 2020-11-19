Milletvekili Tutdere: "Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesini istiyor" - Son Dakika

Milletvekili Tutdere: "Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesini istiyor"

19.11.2020 16:39
Milletvekili Tutdere:

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'a yapılması planlanan 150 Yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'a yapılması planlanan 150 Yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşan TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da yıkılan devlet hastanesinin yerine yenisinin yapılmadığını vurguladı.

Korona ile mücadelede sağlık emekçilerine teşekkür eden Tutdere, "Adıyaman Bakanlığınız tarafından, sizin tarafınızdan da çok yakinen takip ediliyor. Hatta kamuoyuna yapmış olduğunuz birtakım açıklamalarda virüsün en yaygın olduğu ve vaka sayılarının en yüksek olduğu iller arasında yer aldığını belirttiniz. Adıyaman'da özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra, bütün aylar bazında baktığımızda sürekli vakaların yükseldiğini ve hasta sayısının arttığını görmekteyiz. Sağlık çalışanlarımızın bütün özverili çalışmalarına rağmen, bütün gayretlerine rağmen Adıyaman'da maalesef koronayı durduramıyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Adıyaman'daki sağlık tesislerinin yetersizliğidir. Adıyaman'ın nüfusu yaklaşık 630 bin'dir. Ancak Adıyaman merkezde sadece 400 yataklı bir hastanemiz var. Bu hastane pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Bu hastanede hem Covidli hastalar hem de diğer hastalara hizmet verilmektedir. Dolayısıyla Covidli hastalarla, diğer hastalar aynı acili kullanmakta, aynı bekleme salonlarını kullanmakta, aynı yerlerde filmleri ve röntgenleri çekilmektedir. Hastane Adıyaman'da aslında Covide kaynaklık yapan bir yer haline gelmişti. Daha sonra biz bunu ifade ettikten sonra oraya bir denetim heyeti gönderdiniz. Ama ondan sonra 400 yataklı hastanenin fiziki koşullarında bir çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı? Adıyaman kamuoyu da bunu merak ediyor. Aslında Adıyaman'da acilen yapılması gereken şey: Adıyaman'daki hastanenin ya bahçesine ya da yakın bir yerine Covid hastalarını karşılayacak ve bu sistemi birbirinden ayıracak mekanizmaların oluşturması. Burada sahra hastanesi benzeri bir yapılanma olabilir. Eğer bu yapılırsa Adıyaman'daki vakaların sayısı daha rahat kontrol altına alınacaktır" dedi.

Adıyaman'ın yıllardır beklediği Devlet Hastanesi'nin hala yapılmadığını vurgulayan ve Adıyaman'da ki mevcut sağlık yatırımlarını değerlendiren Tutdere, "Sayın Bakan, siz sabahki konuşmanızda ifade ettiniz, Afrika'nın çoğu ülkesine hastane yapmışsınız. Ancak bizim önceki yıllarda yıkılan Adıyaman Devlet Hastanemizin yerine yapılacağı belirtilen 150 Yataklı Devlet Hastanesi bütün taleplerimize rağmen bugüne kadar yapılmadı. Adıyaman'da birinci basamak hastane olsaydı belki de Covid şartları bu kadar ağırlaşmayacak, bu kadar vaka olmayacaktı. Onun için Adıyaman'daki 150 yataklı devlet hastanesinin çalışmalarına bir an evvel başlanmasını bekliyoruz, talep ediyoruz. Bu hastanenin bir an evvel yapılıp halkın hizmetine açılması gerekiyor. Ayrıca, 2020 yılı Yatırım Program'ında Adıyaman'la ilgili 26 tane yatırımın olduğunu görüyoruz. Bunlardan 12 tanesine hiç ödenek ayrılmamış, 7 tanesine de iz ödenek ayrılmış. Adıyaman halkının beklentisi 2021 yılı bütçesinden Yatırım Programı'ndaki bütün bu yatırımlar için gerekli ödeneğin ayrılmasıdır. Adıyaman halkı adına gerekli ödeneğin ayrılmasını talep ediyoruz. Yatırım Programı'ndaki bu tesislerin de Adıyaman'daki sağlık hizmetlerine açılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere: Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesini istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere: 'Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesini istiyor' - Son Dakika


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