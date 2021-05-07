Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi

07.05.2021 11:20
Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi, System.String[]

AK Parti Milletvekili Fırat'ın önceki gün CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine Tutdere'den cevap geldi.

AK Parti Milletvekili Fırat'ın önceki gün CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine Tutdere'den cevap geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sosyal medyada, Milletvekili Fırat'ın açıklamalarına halkın haberlerin altına yaptığı yorumlarla en güzel cevabı verdiğini iddia etti.

Tutdere açıklamasında, "Öncelikle yapmış olduğumuz çalışmalarla Fırat'a Adıyaman'ı ve Adıyaman'ın vekili olduğunu hatırlattığımız için gururluyuz, mutluyuz. Katıldığımız televizyon programlarında, meclis genel kurullarında verdikleri sözleri yerine getirmediklerini kendilerine hatırlatmamızın Fırat'ı neden bu kadar üzdüğüne ve incittiğine anlam veremedik. Milletvekili Fırat gerçeklerle örtüşmeyen açıklamalarıyla konuyu saptırmış benim ve bütün Adıyaman halkının sürekli dile getirdiği 150 yataklı devlet hastanesinin neden yapılmadığına ilişkin beyanlarımıza ve yine Adıyaman'a yapılması planlanan hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarımıza cevap vereceğine polemik oluşturmuş, haklı açıklamalarımızı ve eleştirilerimizi örtbas etmeye çalışmıştır, görmezden gelmiştir. Fırat polemik oluşturarak gerçeklerin üstünü örtemezsiniz.

150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi'nin yapımı konusunda dört senedir, 'Müjde, yapılacak', 'Müjde, ihaleye çıkıldı', 'Müjde yapılıyor' açıklamalarıyla adeta Adıyamanlı hemşehrilerimiz iktidar tarafından oyalanmıştır. Bahse konu olan Devlet Hastanesi 2017 yılında yıkılmış aradan geçen dört yıla rağmen yerine yenisi inşa edilmemiştir. 150 Yataklı Devlet Hastanesi sadece seçim dönemlerinde hatırlanmış ve seçimlerde malzeme konusu olarak kullanılmanın ötesine geçememiştir. Adıyaman Milletvekili olarak seçildiğim günden bu yana iktidarın yıktığı Adıyaman Devlet Hastanesi'nin tekrar inşa edilmesi için mücadele ediyor ve her fırsatta bu meseleyi iktidara hatırlatıyorum. Konuyu sürekli olarak gündeme getirmemiz bir netice vermiş olacak ki iktidar tarafından 2018 yılı yatırım programına alınacağı söylenen Adıyaman Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi nihayet 16.11.2020 tarihinde gerçekleştirildi" dedi.

Tutdere, "Çevre illerimiz; Gaziantep Merkez'de 5 Devlet Hastanesinde, Kahramanmaraş Merkez'de 3 Devlet hastanesinde, Malatya Merkez'de 3 Devlet Hastanesinde, Şanlıurfa Merkez'de 5 Devlet Hastanesinde, Diyarbakır Merkez'de 4 Devlet Hastanesinde, Elazığ Merkez'de 4 Devlet Hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaktadır. Fırat senin bundan haberin var mı? Bu mudur çevre illerin Adıyaman'daki sağlık yatırımlarını takdir etmesi? Belli ki çevre illerin sağlık yatırımları konusunda yeterli bilgi sahibi değilsiniz. Yapımı Devam Eden Sağlık Tesisleri ile Yapımı Planlanan Sağlık Tesislerinden bahsetmiş. Ancak o konuda da bilgi eksikliği ve araştırma yetersizliği neticesi vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirmiştir. Bahsettiği yatırımlara ilişkin resmi bilgiler şu şekildedir; 2020 yılında, Adıyaman'daki 26 sağlık yatırımının 12 tanesine hiç ödenek ayrılmamış, 7 tanesi ise 2 bin lira gibi sembolik bir rakamla iz ödenek kapsamında yatırım programında sadece kağıt üzerinde gözükmektedir. 2021 yılı detaylı yatırım programı ise henüz açıklanmamıştır. Samimiyseniz hiç ödenek ayırmadığınız veya iz ödenek ayırdığınız yatırımların hak ettiği ödeneği 2021 yılında ayırın.

Milletvekili Fırat'ın, '150 Yataklı Devlet Hastanesi de yapımı planlanan sağlık tesisleri arasında ve projesi şu anda yapılmaktadır. Onu da biz yapacağız' açıklamaların var. Tabii ki siz yapacaksınız. Çünkü iktidarsınız, milletten vergiyi toplayan sizsiniz, bütçeyi yöneten sizsiniz, hükümet sizsiniz, bu sizin Anayasal göreviniz. Ancak siz yapmayıp, mevcut tabloda olduğu gibi sürekli boş vaatlerle Adıyamanlıları kandırmaya devam ederseniz, Adıyaman'ın eksiklerini anlatmaya ve söylemeye devam edeceğim, bu da benim anayasal görevim. Çünkü ben milletin vekiliyim. Ne pahasına olursa olsun Adıyaman'ın da Adıyamanlının da hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım.

Milletvekili Fırat beni Adıyaman'a yapılan yatırımları sahiplenmekle itham etmiş. Bizim siyaset anlayışımızda hizmetler millet içindir. Bizim şahsi olarak hizmetleri sahiplenmek gibi bir kaygımız asla olmadı. Ancak sizin mensubu bulunduğunuz siyaset anlayışı devletimizin yaptığı rutin kamu hizmetlerini bile kendi şahsına mal etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Hizmetleri şahsa mal etmek ancak sizin siyaset anlayışınıza özgü bir tutum ve davranıştır. Bizim siyaset anlayışımızda hizmetler milletindir. Kaldı ki Adıyaman'da sahiplenilecek hizmetin de yoktur! Hızlı tren projesini, sulama projelerini, pompaj sistemlerini bitirdiniz, Çelikhan'ın, Gerger'in yollarını yaptınız, fabrikalar kurdunuz, Adıyaman'ın ırgatlığını sonlandırdınız da ben mi sahip çıktım?

Bunun neresi yanlış? Bunun hizmetleri karalamakla ne alakası var. Biz yapılana teşekkür etmeyi de biliriz, yapılmayanı eleştirmeyi de biliriz. Bizim yaptığımız iktidarın Adıyaman'a yapmadığı hizmetleri dile getirmek ve iktidarı hizmetleri yapmaya zorlamaktır. Adıyaman halkının bana verdiği görev budur. İktidar milletvekili Fırat'ı Adıyaman'ın işsizlik ve yoksulluk sorunları başta olmak üzere gelmeyen kamu yatırımlarıyla ilgilenmeye davet ediyorum. Fırat'ın Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimizin sorunlarıyla ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu Adıyaman kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Adıyaman halkından yetki aldığım günden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda Adıyaman'ımızın sesi olmaya çalışıyorum. Adıyaman'ın çözüm bekleyen sorunlarını yüksek sesle dile getiriyor ve sorunların çözümü konusunda takipçisi oluyorum. Birileri gibi Adıyaman'ı uzaktan izlemiyor, Adıyamanlı hemşehrilerimin içinde bulunarak sorunlarını dinliyor ve Adıyaman'ı tüm Türkiye'ye anlatmak için gayret gösteriyorum. Bu tarz açıklamalarla bizi susturacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Hiçbir güç, hiçbir baskı bizi yıldıramayacaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Fırat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi - Son Dakika


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