Milletvekili Tüzün'den İdlib gazisine ziyaret - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, evinde ziyaret etti.



Kırklareli Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de geçici görevde bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 34 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak Hatay'da tedavi altına alındı. Uzman Çavuş, ambulansla geçtiğimiz gün Bozüyük'teki baba evine getirilmişti. Milletvekili Tüzün, hain saldırıda ayağından yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret etti. Milletvekili Tüzün, gazi Ertemiz'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, her zaman yanında olduklarını belirtti. Tüzün ayrıca şehitlere Allah'tan rahmet, yaralanan tüm gazilere de acil şifalar dilerken, gazi Ertemiz'in durumunun iyiye gittiğini bilgisini verdi.



Öte yandan ziyarette Tüzün'e Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve CHP İlçe Başkanı İhsan Esel eşlik etti. - BİLECİK