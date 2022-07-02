Milletvekilleri Avcı ve Günay, çiftçileri destekleme ödemesiyle ilgili bilgilendirdi - Son Dakika
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Milletvekilleri Avcı ve Günay, çiftçileri destekleme ödemesiyle ilgili bilgilendirdi

02.07.2022 16:51
Milletvekilleri Avcı ve Günay, çiftçileri destekleme ödemesiyle ilgili bilgilendirdi

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Eskişehirli çiftçilere bayram öncesi desteklemelerin ödenmeye başlandığını bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Eskişehirli çiftçilere bayram öncesi desteklemelerin ödenmeye başlandığını bildirdi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada Milletvekili Nabi Avcı, şu bilgileri paylaştı:

"Eskişehir çiftçilerimize 10 milyon 770 bin 804 liralık tarımsal destekleme 1 Temmuz saat 18.00 itibariyle ödendi. Çiğ süt desteği desteklemesi kapsamında 3 bin 53 üreticimize 2 milyon 617 bin 958 lira, 2021 yılı sürü büyütme ve yenileme desteklemesi kapsamında 2 bin 42 yetiştiricimize 63 bin 375 küçükbaş hayvan için 7 milyon 921 bin 875 lira destekleme ödemesi gerçekleşti. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olsun."

Emine Nur Günay ise geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteklemesi kapsamında 5 çiftçi için 4 bin 971 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri birinci dilim desteklemesi çerçevesinde bir danışmana 26 bin lira ve uzman eller projesi kapsamında iki çiftçiye 200 bin lira destekleme ödemesinin 1 Temmuz itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Hükümetin çiftçilere desteklerinin devam ettiğini aktaran Günay, "Bu destekler saha çalışmalarımızda edindiğimiz bilgilere, meslek birlikleri tarafından iletilen taleplere göre şekilleniyor ve planlanıyor. Çok değerli çiftçilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.???????

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Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Nabi Avcı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekilleri Avcı ve Günay, çiftçileri destekleme ödemesiyle ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

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