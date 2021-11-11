Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikimi etkinliği - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ve Kemer ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Manca köyü Müsellim mevkisinde düzenlenen programda, 170 lavanta fidanı ile 3 tane 12 yıllık çam fidanı dikildi.
Fidanlara, katılımcılar ve Orman Genel Müdürlüğü personellerince can suyu verildi.
Etkinlik sonunda öğrencilere, lavanta fidanı, kalem seti ve tişört hediye edildi.
Programa, Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kemer ilçesi Bayraklı mevkisinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Armağan Yazıcı, Belediye Bakanı Ömer Aktürk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda, Kemer Orman İşletme Şefliğince temin edilen 500 ceviz, badem ve lavanta fidanı toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA
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