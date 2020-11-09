Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl ilki kutlanan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri alınarak katılım sağlanacak olan fidan dikim töreninde; Kütahya genelinde toplam 241 bin 300 adet fidan toprakla buluşturulacak.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Kütahya'da 36 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılacağını ve arazi hazırlıklarının Kütahya merkez ve tüm ilçelerde titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bölge Müdürü Keskin, "Geleceğe Nefes fidan dikimi çerçevesinde tüm ilçelerimizde etkinlik düzenlenecek. Kütahya Merkezde protokolün katılacağı törenlerimiz ise Kirazpınar ve Kümaş Ağaçlandırma Sahalarında gerçekleştirilecek. Bizler bugün fidan, yarın nefes diyoruz ve dünya'ya nefes oluyoruz. ve tüm vatandaşlarımızın da bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini biliyoruz. Bu nedenle "Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyasına" tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız fidan bağışlayabiliyorlar. Hedefimiz, yemyeşil bir Türkiye fotoğrafı oluşturmak" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA