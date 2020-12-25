Milli atlet İlkay Aydemir, heptatlonda 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, İlkay Aydemir, 2020 yılını 5226 puanlık 23 yaş altı salon Türkiye rekoruyla tamamladı.

İlk kez ocak ayında denediği bu branşta 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran İlkay, 4893 puanla başladığı rekorlar serisinde bu dereceyi 5226 puana kadar yükseltti.

İlkay, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda gerçekleştirdiği 5226 puanla 2020'de heptatlonda 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu dördüncü kez geliştirdi.

Milli sporcunun bu performansı, aynı zamanda Türkiye tüm zamanlar listesinde de kendisini ikinci sıraya yükseltti.

Heptatlonda Türkiye rekorunu 23 yıldır 5612 puanla elinde tutan Alper Kasapoğlu'nun ardından İlkay Aydemir, Ahmet Mustafa Yılmaz'ın 2018'deki performansını üç puanla geride bırakarak ikinciliğe çıktı.