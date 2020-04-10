Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar - Son Dakika
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Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar

6 saat önce

Erzurum'un Tortum ilçesinde bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvan bağışıyla destekte bulundu.

Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar, System.String[]

Erzurum'un Tortum ilçesinde bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvan bağışıyla destekte bulundu.

İlçeye 30 kilometre uzakta yaklaşık 3 bin rakımda bulunan 30 haneli Karlı Mahallesi'nin tek geçim kaynakları hayvancılık olan sakinleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi.

Mahalle Muhtarı Mükremin Yıldırım da bu kapsamda vatandaşların hayvan bağışı yapmak istediğini Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'e bildirdi.

Yazıcı ile Yiğider, ziyarette bulundukları mahalle sakinlerine bağışları için teşekkür etti.

"Halkımızın bu duruşu, her türlü takdir ve övgünün üzerinde"

Kaymakam Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin çok büyük özveride bulunduğunu söyledi.

Mahalledeki vatandaşların geçim kaynaklarının büyükbaş hayvanlar olduğunu dile getiren Yazıcı, "Mahalleli bir miktar nakit para ve büyükbaş hayvanlarını devletimize bağışlamak istediklerini bizlere ifade etti. Gerçekten gurur duyduk. Allah bu insanlardan razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerine teşekkür etmek için geldiklerini anlatan Yazıcı, "Sizler, milletini hiçbir zaman yalnız bırakmayan halksınız. Bin yıldır bu duruşunuz devam ediyor. Halkımızın bu duruşu, her türlü takdir ve övgünün üzerinde." diye konuştu.

Muammer Yiğider de mahalle sakinlerinin kampanyaya büyükbaş hayvanlarıyla katılmasından gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bu tür davranışlar milli beraberliğimizi gösteriyor. Hep birlikte el el verip inşallah her türlü sorunun üstesinden geleceğiz. Allah bizi muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

Yiğider, ayrıca Cihanlı Mahallesi'nden de kampanyaya destek verildiğini kaydetti.

"Malımızla canımızla devletimizin yanındayız"

Muhtar Yıldırım ise "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya, komşularımızla şimdilik 5 inek, 5 de düve olmak üzere 10 büyükbaş hayvan bağışladık. Bu sayı daha da çoğalabilir. Cumhurbaşkanımız için canımızı bile seve seve veririz, ona o kadar çok bağlıyız." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın 'Biz bize yeteriz' dediği gibi çorbada tuzumuz olsun istedik ve kampanyaya katıldık. Malımızla canımızla devletimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

"Köylüler nakit parası olmayınca hayvanlarını bağışladı"

Mahalle sakinlerinden Emrah Karademir de Erzurum Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğunu ve tatil nedeniyle ailesine yardım için köyde bulunduğunu ifade etti.

Kampanyaya destek için mahalle sakinlerinin bir araya geldiğini vurgulayan Karademir, şunları kaydetti:

"Hayvan pazarları kapalı olduğu için kimsenin elinde pek fazla nakit parası yoktu. Biz de bu süreçte hayvan toplayıp devletimize, milletimize katkıda bulunmak istedik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz bize yeteriz Türkiye'm."

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:11 Kaynak: AA

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