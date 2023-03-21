Depremin vurduğu 4 ilde, 27 Mart itibariyle kademeli döneme geçiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin vurduğu 4 ilde, 27 Mart itibariyle kademeli döneme geçiliyor

21.03.2023 13:55

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın bazı ilçelerinde 27 Mart itibarıyla yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını açıkladı. İşte o ilçelerin listesi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bakalığın ilçe müdürleri ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Özer, depremden etkilenen 4 ilde eğitimin kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Bakan Özer, "Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda konteyner okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

"BÖLGEYE KALICI PREFABRİK OKULLAR YAPACAĞIZ"

Alınan kararları açıklayan Özer, "8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması. Destek kursları aldık. LGS ve YGS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız. Bölgeye prefabrik kalıcı okullar yağacağız. Bakan Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki okullarda hasar tespit çalışmalarına çok büyük destek gösterdi." ifadelerini kullandı.

HANGİ İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK?

YORUMLAR
500
Antalya'da '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu Antalya'da '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu Depremde hayatını kaybedenler için İzmir'de hatıra ormanı oluşturuldu Depremde hayatını kaybedenler için İzmir'de hatıra ormanı oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu 4 ilde, 27 Mart itibariyle kademeli döneme geçiliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İYİ Parti'de iki önemli isim, Kılıçdaroğlu'nun oylandığı toplantıya gitmedi
14:28 İYİ Parti'de kritik iki isim, Kılıçdaroğlu'nun isminin oylandığı toplantıya katılmadı
14:26 Restoranın etrafını kuşattılar! Lionel Messi, Arjantin'de canını zor kurtardı
14:05 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan saf dışı bırakan Sevilla'da Sampaoli ile yollar ayrıldı
13:59 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Sevilla'da Sampaoli dönemi resmen sona erdi
10:09 Askerlik işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek
13:30 Cumhur İttifakı'na katılmayı reddeden Erbakan, Erdoğan'a kırgın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:24 Cumhur İttifakı'nı reddetmenin altından Erbakan'ın kırgınlığı çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:22 Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı
13:16 Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" diyerek Galatasaray'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 14:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Depremin vurduğu 4 ilde, 27 Mart itibariyle kademeli döneme geçiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement