Depremin vurduğu 4 ilde, 27 Mart itibariyle kademeli döneme geçiliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bakalığın ilçe müdürleri ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Özer, depremden etkilenen 4 ilde eğitimin kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Bakan Özer, "Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda konteyner okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

"BÖLGEYE KALICI PREFABRİK OKULLAR YAPACAĞIZ"

Alınan kararları açıklayan Özer, "8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması. Destek kursları aldık. LGS ve YGS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız. Bölgeye prefabrik kalıcı okullar yağacağız. Bakan Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki okullarda hasar tespit çalışmalarına çok büyük destek gösterdi." ifadelerini kullandı.

HANGİ İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK?