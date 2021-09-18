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Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok

18.09.2021 19:17
Milli Eğitim Bakanı Özer'den

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında veliler ve öğrenciler tarafından çok merak edilen "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusunu cevapladı. Özer, "Sistematik bir yaklaşımımız yok, okul bazı çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer, konuşmasında çok merak edilen "Hafta sonu eğitim" meselesine de değindi. Bakan, şu anda genel olarak böyle bir çalışmanın olmadığını ve okul bazlı çözüm üretildiğini dile getirdi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOORDİNE ÇALIŞIYORUZ"

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 2 hafta geçtiği belirtilerek değerlendirmenin sorulması üzerine Özer, uyum eğitimin 1 Eylül'de tüm kademelerde ise normal eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlattı.

Süreci tamamen Sağlık Bakanlığı ile koordine ettiklerini vurgulayan Özer, tüm okullarda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

"KAPATILAN BİR OKULUMUZ YOK"

Bakan Özer, bir soru üzerine 71 bin 320 okuldan hiç birinin vaka nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar bulunduğunu söyledi. "Sınıf bazlı" ve "vaka bazlı" sürecin yönetildiğini aktaran Özer, "Eğer bir sınıfta okul öncesi hariç, herhangi bir sınıfta öğretmen ve öğrenciden kaynaklanan 2 pozitif vaka varsa sınıfta 14 gün eğitime ara veriyoruz ama kendi başlarına bırakmıyoruz. Aynı zamanda dijital platformların üzerinden dersleri canlı yapmaya devam ediyorlar." bilgisini verdi. Sınıfların karantinaya alındı diye kapanmadığını tekrarlayan Bakan Özer, 14 gün sonra öğrenci ve öğretmenlerin tekrar sınıflarına, yüz yüze eğitime geri döndüklerini söyledi.

"PCR TESTLERİ TEHLİKEYİ ÖNLEDİ"

"PCR testleri sonucunda pozitif belirlenen öğretmen var mı?" sorusu üzerine Özer, "Var. Aslında bu alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Hiçbir semptom göstermemiş, aşı olmamış ama PCR yaptırdığı zaman pozitif olan vakalar ortaya çıktı. Eğer PCR yaptırmamış olsaydık o öğretmenlerimiz okula gidecekti. Biz, kurallara uyduğumuz zaman en steril, en güvenli ortam olan okullarımız yüz yüze açık kalmasıyla ilgili avantajlı duruma geçmiş olacağız. Bizim vaka bazlı, sınıf bazlı yaklaşımımız, dönemin sonuna kadar, inşallah sonraki dönemde okulların yüz yüze açık kalmasıyla ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak." dedi.

"HAFTA SONU EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL ÇALIŞMAMIZ YOK"

Bu konuyla ilgili sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.

milli eğitim bakanlığı, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'Hafta sonu eğitim yapılacak mı?' sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok - Son Dakika
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