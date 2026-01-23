Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kütahya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
23.01.2026 18:38
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkekseniz gelin kapatın' diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. 3 yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz." dedi.

Tekin, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarının önündeki engelleri kaldırdığını söyledi.

Geçmişte başörtüsüyle ilgili büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Tekin, 28 Şubat sürecinde araştırma görevlisiyken üniversitenin tıp fakültesi hastanesinde başörtülü hastalara "Burası kamusal alan" diyen hekimlerin olduğunu anlattı.

Tekin, 1990'lı yıllarda insanların kılığından, kıyafetinden, inancından dolayı ötekileştirildiği, özellikle kadınların kamusal hayatın tamamen dışına itildiği Türkiye'nin yaşandığını kaydetti.

Anadolu insanını bir arada tutacak değerlerin, Anadolu insanının hak ettiği eğitim ortamlarının tesis edilmesi için çalışacağını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımızın birlik ve beraberliğimizi, millet olma bilincimizi içselleştirerek yetişmesi için, değerlerimize bağlı olarak yetişmesi için, dünyanın en müreffeh ülkesindeki çocukların sahip olduğu teknik ve fiziki imkanlara sahip olarak rekabet edebilecek şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Türkiye'de son 23 yılda devrim niteliğinde gelişmelerin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bakın 2023 seçimlerinde eğer bize destek olmasaydınız, mesela Allah korusun Cumhuriyet Halk Partisinin adayı kazanmış olsaydı ne yapacaktı mesela? Bu son günlerin tartışmalı konusu olduğu için söylüyorum, gidecekti Esad'la masaya oturacaktı ama Suriye'de bambaşka bir yapı kuruldu şimdi. Türkiye'nin içine gireceği zikzağı varın siz hesap edin. İşte ben size bunun için teşekkür ediyorum. Siz 'Anadolu irfanı' dediğimiz bir perspektiften bakarak bu yanılsamayı yaratan kişilere değil, içinizden çıkan, sizin gibi siyaset yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum."

İçinden çıktıkları toplumun değerlerine sıkı sıkı sahip çıkmak istediklerini vurgulayan Tekin, "Muhafazakarlığımızı, yani toplumsal değerlerimizi koruma konusunda kararlı bir iktidarız. Bütün bu adımları atarken Müslüman olma hassasiyetine sahip bir biçimde, kul hakkı yemeden adil bir biçimde, adalet bizim için çok kritik, adil bir biçimde hareket etmeye çalışıyoruz. Bütün bu adımlarımızı atarken hukuka uygun davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları

Tekin, 2 yıl önce dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadıkları tartışmayı anlatarak, şunları kaydetti:

"Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben kreş açıyorum, anaokulu açıyorum' diyor. Ben de bakan olarak diyorum ki, 'Nerede açıyorsun bunları, ben görmüyorum.' Yok açıyorum' diyor ama hukuk devletinde bir kurum açmak için, şurada seyyar satıcılar bile belediyeden izin, ruhsat alıyor, kriterler var, standartlar var. O standartları yerine getiriyor ondan sonra kamu hizmeti yapıyor. 'Peki siz vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz. O çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, o çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, bunu yapamazsınız' diye tartışmaya girmiştik dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla."

Konuyla ilgili resmi yazışmaya değinen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi yazıda da ona dedik ki, 'Bakın bunu yapmak istiyorsanız gelin bize deyin ki biz bunu yapmak istiyoruz, bizim standartlarımızı sağlayın biz de size ruhsat verelim, gerektiğinde sizi denetleyelim.' Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkekseniz gelin kapatın' diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. 3 yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz. Biz yaptığımız her işi hukuk devleti ilkesine uygun olarak yapmakla mükellefiz ve bu şekilde de davranıyoruz."

Konuşmaların ardından AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Bakan Tekin'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

