Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malatya'da konuştu Açıklaması

07.01.2026 12:21
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımıza fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımıza fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Tekin, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eşit eğitim alması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini aktaran Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımıza fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için hem özel eğitim uygulama okullarımız var hem kaynaştırma eğitimi sebebiyle bütün okullarımızda bu türden bir eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyan çocuklarımıza evde ya da hastanede eğitim öğretim sürecinden ayrı kalmayacakları destekleri vermeye çaba sarf ediyoruz. Özel rehabilitasyon merkezlerinde bu tür eğitimi alan çocuklara kamusal destekler vermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de dediğim gibi hem bir Müslüman olmanın hem bir insan olmanın gerektirdiği hassasiyetle davranıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinden de biz bu anlamda destekler alıyoruz. Bu işbirliklerini de birlikte yürütüyoruz. İş dünyasından yerel yönetimlere kadar, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere ve akademisyenlere kadar bu anlamda yapmamız gereken şeylerde bize destek olan çok sayıda paydaşımız var."

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

