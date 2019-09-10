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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Bilgili'den Rektör Karabulut'a ziyaret

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'yi makamında misafir etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Bilgili'den Rektör Karabulut'a ziyaret, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'yi makamında misafir etti.


2019-2020 eğitim - öğretim yılının açılışına katılmak üzere Ağrı'ya gelen Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversite arasında eğitim-öğretim alanında yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, yüksek öğrenimdeki çıtasını her geçen gün artıran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kentte eğitim alanındaki faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.


Üniversitenin yapılaşmasının, akademik, idari ve öğrenci sayısındaki yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu belirten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Bilgili ise üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliğinin kentin eğitim hayatına olumlu yansıyacağını ifade etti.


Rektör Prof. Dr. Karabulut, Bilgili'ye günün anısına plaket takdim etti. - AĞRI

Ahmet Emre Bilgili, Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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