Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

1 saat önce

Adıyaman İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin manevi değerlere sahip çıkmasıyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı, System.String[]
Adıyaman İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin manevi değerlere sahip çıkmasıyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü kapsamında okullarda milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik ve geleceğe umutla bakan, erdemli bir gençlik için ortak çalışmalar yapmak adına her iki kurum arasında protokol yapıldı. Milli Eğitim İl Müdürü Ahmet Alagöz ile Müftü Mehmet Taşçı arasında imzalar atıldı.

Her iki kurumun müdürü de protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli", Necip Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu Nesli", Sezai Karakoç'un "Diriliş Nesli"ni oluşturmak için gayret içerisin olacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:09 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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