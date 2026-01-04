Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
04.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Haber Videosu

Bakan Uraloğlu, milli hızlı trenin üretiminde %90 ilerlediklerini ve 2026'da testlere başlayacaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin ilk setinin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. 2026 içinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız." ifadesini kullandı.

SAATE 225 KİLOMETRE HIZA SAHİP OLACAK

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak milli elektrikli hızlı tren setine ilişkin bilgi verdi. Trenin iç donatısında sona yaklaştıklarını ve ince işlerini yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, alüminyum gövdeli 8 araçlık milli elektrikli hızlı tren setlerinin 577 yolcu kapasiteli olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldığını kaydetti.

OTOMAT VE MUTFAK BÖLÜMÜ, WI-FI ERİŞİMİ OLACAK

Trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri wi-fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacağını aktaran Uraloğlu, "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

TESTLER BU YIL BAŞLAYACAK

Uraloğlu, trenlerin, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlandığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı: "İlk setin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştık. Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. 2026 içinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek - Son Dakika

İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

14:13
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
14:12
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
14:02
Yunanistan’da büyük kriz Tüm uçuşlar askıya alındı
Yunanistan'da büyük kriz! Tüm uçuşlar askıya alındı
13:59
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
12:29
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 15:09:19. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.