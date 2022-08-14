MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz - Son Dakika
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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz

14.08.2022 09:38
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı nefes kesen operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmayan ve nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiren MİT, bir operasyon daha gerçekleştirdi. MİT tarafından kuzey Irak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi. - ANKARA

YORUMLAR
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MİT operasyonuyla Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT operasyonuyla Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk'ta 4, Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk'ta 4, Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA

Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz - Son Dakika
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