Milli Mücadele'nin ilk tanıtımı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Milli Mücadele'nin ilk tanıtımı - Son Dakika Magazin

Milli Mücadele'nin ilk tanıtımı

6 saat önce

Dizide, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebusan'ı dağıtması, Kuva-yı Milliye hareketi ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız Meclis'in açılış serüveni anlatılıyor.

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Dizide, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebusan'ı dağıtması, Kuva-yı Milliye hareketi ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız Meclis'in açılış serüveni anlatılıyor. İlker Kızmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'e hayat vereceği 6 bölümlük mini dizide Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Melisa Sezen, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür ve Serkan Ercan gibi ünlü isimler yer alıyor.


16 MART'TA BAŞLIYOR


Senaryosunu Funda Çetin'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturuyor. "Ya İstiklal ya Ölüm"ün ilk bölümü, İstanbul'un işgalinin 100'üncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanacak. Dizinin 6'ncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekrana gelecek.

İstanbul, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:21 
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