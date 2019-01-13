Milli Parkta Kaçak Avlanan 5 Kişi Yakalandı
6 dakika önce
Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlanan 5 kişi yakalandı.
Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlanan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Av Koruma ekipleri tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yapılan koruma ve kontrol çalışması sırasında yasa dışı avlandığı belirlenen 5 şahıs yakalandı. Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 5 kişiye ait 4 tüfek ile kaçak avladıkları hayvanlara el konulurken, haklarında da yasa dışı avcılık yapmaktan yasal işlem başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:55 Kaynak: İHA
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