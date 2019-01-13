Son Dakika Haberleri: Milli Parkta Kaçak Avlanan 5 Kişi Yakalandı

Milli Parkta Kaçak Avlanan 5 Kişi Yakalandı

6 dakika önce

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlanan 5 kişi yakalandı.

Milli Parkta Kaçak Avlanan 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlanan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Av Koruma ekipleri tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yapılan koruma ve kontrol çalışması sırasında yasa dışı avlandığı belirlenen 5 şahıs yakalandı. Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 5 kişiye ait 4 tüfek ile kaçak avladıkları hayvanlara el konulurken, haklarında da yasa dışı avcılık yapmaktan yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:01:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Parkta Kaçak Avlanan 5 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]