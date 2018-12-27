Son Dakika Haberleri: Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Fatih'te Anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Fatih'te Anıldı

1 saat önce

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Fatih'te anıldıİSTANBUL - Vefatının 82'nci yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Fatih'te düzenlenen programla anıldı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Fatih'te anıldı

İSTANBUL - Vefatının 82'nci yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Fatih'te düzenlenen programla anıldı.
Fatih AK Parti Gençlik Kolları, Milli Mücadele ruhuna ömrünü adayan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82'nci yılında düzenlediği program ile andı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki anmaya Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, AK Parti Fatih Gençlik Kolları Başkanı Sefa Dönmez ve vatandaşlar katıldı.
Anma programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Protokol konuşmaları bölümünde Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver kürsüye gelerek Mehmet Akif Ersoy hakkındaki düşünceleri salonda bulunanlarla paylaştı. İstiklal harbinde Mehmet Akif Ersoy'un manevi bir güç olduğunu ifade eden Başkan Suver, "Biz İstiklal harbine girdiğimizde düşmanlarımız kadar topumuz, tüfeğimiz, tankımız, silahımız yoktu. Ama onlardan üstün bir tarafımız vardı. Bizim ruhumuzu ateşleyecek, iman gücümüzü galeyana getirecek Mehmet Akif gibi büyük bir şairimiz vardı. Onun, o muhteşem dizeleri olmasaydı biz bu İstiklal harbini kazanırdık ama kim bilir nasıl kazanırdık. Mehmet Akif deyince aklıma tarihimiz gelir, zaferlerimiz gelir, medeniyetimiz, bağımsızlık, özgürlük, cesaret gelir" dedi.

"Asım'ın neslini mutlaka yaşatmalıyız"
Başkan Suver, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, Asım'ın Nesli betimlemesi hakkında da konuştu. Asım'ın neslinin mutlaka yaşatılması gerektiğini ifade eden Suver şöyle konuştu;
"İşimiz zor, gerçekten zor bir zamanda yaşıyoruz. Rahmetli Cemil Meriç'in dediği gibi, "Lağımda gül bitmez." Biz o gülü yetiştirme azmi ve gayreti içindeyiz. Çünkü biz sadece milletimizin değil, bütün İslam aleminin ve bütün mazlum insanlığın umuduyuz. Dolayısıyla Asım'ın neslini mutlaka yaşatmalıyız, yaşamalıyız."

"Korkma" oyunu sahnelendi
Konuşmaların ardından Usta Tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma" sergilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:36 Kaynak: İHA

Hasan Suver, Fatih, Mehmet Akif Ersoy, Genel
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